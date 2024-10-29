Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В ДНР взяты под контроль город Горняк, населённые пункты Доброволье и Катериновка, сообщило министерство обороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Центр" в результате активных действий взяли под контроль населённый пункт Горняк (ДНР), говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и взяли под контроль населённый пункт Доброволье (ДНР), сообщает Минобороны.