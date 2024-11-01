Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль трех населенных пунктов в ДНР

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение формированиям семи бригад ВСУ, потери армии Украины за неделю составили: до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что за неделю российские военные отразили 72 украинские контратаки, нанесли поражение живой силе и технике 19 бригад ВСУ.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера Viking шведского производства, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за неделю подразделения "Западной" группировки войск отразили 35 контратак ВСУ, нанесли поражение по позициям 12 украинских бригад, а также взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области.

Военные сообщили, что потери армии Украины составили: более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами.

"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Александрополь и Катериновка Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.

По словам военных, нанесено поражение формированиям 16 бригад ВСУ, отражены десять контратак их штурмовых подразделений.

В Минобороны РФ сказали, что в зоне ответственности группировки потери украинской армии составили: свыше 5390 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 51 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, 32 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что потери ВСУ за неделю составили: до 500 военнослужащих, 27 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть полевых складов с боеприпасами.