Группировка "Север" ведет наступление в Курской области, отражены пять контратак ВСУ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили пять контратак вооружённых сил Украины в направлении населённых пунктов Дарьино и Новоивановка, ведут наступление, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино и Новоивановка", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий".

Войска группировки в ходе наступления нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей, говорится в сводке.

По данным ведомства, ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники шестнадцати бригад противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зелёный Шлях, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Минобороны сообщает, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам девяти украинских бригад в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Варачино, Журавка, Корчаковка, Локня, Мирополье, Ободы, Осоевка, Павловка и Юнаковка.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области", - сказано в сообщении.

Также военное ведомство сообщило, что в одном из приграничных районов Курской области была уничтожена БМП армии Украины шведского производства в момент проведения ротации украинских сил.

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА были выявлены пути подвоза боекомплекта и продовольствия противника в приграничном районе Курской области. Разведчики группировки заминировали маршруты передвижения", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации министерства, военнослужащие ВСУ, пытаясь провести ротацию на своих позициях, на БМП CV-90 наехали на установленную мину.

"В результате подрыва БМП была уничтожена, а живая сила противника поражена сбросами боеприпасов с БПЛА", - сообщили военные.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения на противотанковой мине боевой машины пехоты ВСУ.