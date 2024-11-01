Саперы очищают освобожденные районы Курской области от взрывоопасных предметов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Инженерные подразделения группировки войск "Север" проводят разминирование освобожденной территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ.

"Саперы проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы саперов обследуют уцелевшие дома, придомовые территории и поля сельхозназначения на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся суббоеприпасов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для выявления мин противника применяются миноискатели и щупы, обнаруженные взрывоопасные предметы нейтрализуются с помощью накладного заряда на месте или вывозятся на полигон.