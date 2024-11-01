Поиск

Саперы очищают освобожденные районы Курской области от взрывоопасных предметов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Инженерные подразделения группировки войск "Север" проводят разминирование освобожденной территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ.

"Саперы проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы саперов обследуют уцелевшие дома, придомовые территории и поля сельхозназначения на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся суббоеприпасов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для выявления мин противника применяются миноискатели и щупы, обнаруженные взрывоопасные предметы нейтрализуются с помощью накладного заряда на месте или вывозятся на полигон.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту
Военная операция на Украине

В Брянске украинский беспилотник попал в многоквартирный дом

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атаки 41 дрона ВСУ

Вице-премьер Патрушев поручил за две недели принять меры по удержанию цен на продукты

Что произошло за день: четверг, 31 октября

Аэропорт Уфы возобновил работу после временных ограничений

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

Суд в Москве приговорил к 16 годам обвиняемого в подготовке поджога военкомата

В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Черкесске после взрыва

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });