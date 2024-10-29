Склад с удобрениями загорелся в подмосковном Долгопрудном

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание площадью 1,2 тыс. кв. м. в складском помещении в подмосковном Долгопрудном, сообщила пресс-служба МЧС России во вторник.

"Пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняет сильное задымление и высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы 60 человек и 17 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.