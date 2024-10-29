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Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном распространился на соседнее здание

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном распространился на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС России во вторник.

На складе хранились удобрения и садовый инвентарь, уточнили в ведомстве.

Прокуратура Московской области сообщила в телеграм-канале, что площадь возгорания составляет около 1,4 тыс. кв. м.

Ранее, по сообщению МЧС, площадь составляла 1,2 тыс. квадратных метров.

"Пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняет сильное задымление и высокая пожарная нагрузка", - говорилось в сообщении МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Долгопрудный Московская область МЧС РФ
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