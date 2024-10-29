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В I чтении принят проект о контроле ФАС за сделками крупных финкомпаний с мелкими

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает усилить антимонопольный контроль за сделками крупных финансовых организаций с небольшими участниками финансового рынка, что предотвратит усиление экономической концентрации.

Документ (№709858-8) в конце августа внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству, если стоимость активов финансовой организации по последнему отчету превышает установленный правительством РФ лимит, то для сделок с акциями, активами или правами этой организации требуется предварительное согласие антимонопольного органа. При этом в законе прописано правило двух ключей, т.е. стоимость активов должна быть выше определенного порога, а сделка относиться к одному из восьми прописанных в законе случаев.

"Соответственно, если размер активов финансовой организации меньше установленной величины, может быть приобретено любое количество таких организаций без согласования", - говорится в пояснительной записке.

Принятый в первом чтении законопроект определяет, что независимо от размера активов поглощаемой финансовой компании (объекта экономической концентрации), если долю в ней покупает крупная финансовая организация и стоимость активов покупателя превышает значения, установленные правительством РФ, то сделка подпадает под контроль ФАС.

Это правило также касается случаев, когда несколько финансовых организаций, участвующих в сделке по поглощению, входят в одну группу. Если суммарная стоимость активов всех этих организаций превышает указанный лимит, то также требуется согласие антимонопольного органа.

В пояснительной записке говорится, что на большинстве региональных рынков банковских услуг много крупных игроков и при повышении уровня концентрации усиливается разрыв между крупными и небольшими организациями, в связи с чем менее крупным участникам рынка сложнее конкурировать, что приводит к повышению дополнительных издержек для бизнеса и граждан.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Согласно действующему законодательству, лимит стоимости активов финансовых организаций для согласования с ФАС сделок составляет 29 млрд руб. – для кредитных организаций; 3 млрд руб. – для микрофинансовых организаций; 2 млрд руб. – для негосударственных пенсионных фондов; 1 млрд руб. – для организаторов торговли; 500 млн руб. – для обществ взаимного страхования и кредитных потребительских кооперативов; 200 млн руб. – для страховых организаций (кроме медицинских), брокеров и управляющих компаний; 100 млн руб. – для страховых медицинских организаций.

Согласованию подлежат сделки по приобретению более 25% голосующих акций акционерного общества, если до этого у покупателя не было таких акций, или было, но не больше 25%; приобретение более 1/3 доли в уставном капитале OOO, если покупатель не владел или владел менее чем 1/3. Эти требования не касаются учредителей.

Согласованию подлежит покупка более 50% доли в ООО, если группа уже владеет от 1/3 до 50% долей; покупка более 50% голосующих акций, если группа уже владеет от 25% до 50% акций.

Госдума
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