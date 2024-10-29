Путин анонсировал развитие ядерных сил сдерживания без участия в гонке вооружений

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит совершенствование ядерных сил сдерживания, будет переводить Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на новые комплексы стационарного и мобильного базирования, но ввязываться в гонку вооружений не намерена, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", - сказал он в ходе тренировки сил ядерного сдерживания в режиме ВКС.

"Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%", - продолжил Путин.

По его словам, "в соответствии с госпрограммой вооружения, будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны".

"Продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации", - добавил Путин.

"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет, - сказал ранее президент. - Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности".