Путин заявил, что РФ нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная триада остается гарантом суверенитета России, с учетом роста внешних угроз, важно иметь готовые к боевому применению стратегические силы.

"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности", - сказал Путин во вторник, начиная тренировку стратегических сил сдерживания.

По его словам, "учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".