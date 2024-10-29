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Путин заявил, что РФ нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы

Путин заявил, что РФ нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная триада остается гарантом суверенитета России, с учетом роста внешних угроз, важно иметь готовые к боевому применению стратегические силы.

"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности", - сказал Путин во вторник, начиная тренировку стратегических сил сдерживания.

По его словам, "учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".

Владимир Путин
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