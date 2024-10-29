Более 1 трлн руб. за 6 лет выделят в РФ на строительство и ремонт медучреждений

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - На строительство и ремонт медицинских учреждений в России будет выделен 1 трлн рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять ее инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей", - сказал Путин на Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

Особое внимание будут уделять улучшению первичной помощи, отметил президент РФ.

Путин также отметил, что одной из главных целей на предстоящие годы является повышение продолжительность жизни.

"Я особо подчеркну необходимость снижения здесь дифференциации в показателях по этому параметру между регионами страны", - сказал глава государства.

"В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - подчеркнул Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила во вторник журналистам, что планируется модернизировать 30 тыс. медицинских организаций первичного звена с 2025 по 2030 год.

"Нам уже удалось модернизировать порядка 18 тыс. медицинских организаций, где медпомощь получают 24 млн наших граждан. 2025-й год - это еще 2 тыс. модернизированных учреждений и 2025-2030 годы - еще 30 тыс. Таким образом, 80 млн наших граждан, которые получают помощь в этих учреждениях, будут ею обеспечены", - заявила Голикова.