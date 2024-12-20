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Правительство направит 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Несколько регионов России дополнительно получат более 1 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения, сообщили в правительстве. Такое распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Кабардино-Балкария, Карелия, Луганская Народная Республика и Херсонская область получат дополнительное финансирование на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", - сказано в пресс-релизе.

Более 600 млн рублей, предназначенных для Карелии, позволят продолжить строительство взрослой поликлиники на окраине Петрозаводска - Кукковке. Там появится филиал городской поликлиники №4, который будет обслуживать жителей новых кварталов.

Кроме того, благодаря федеральным средствам в Кабардино-Балкарии до конца 2024 года будет завершен капитальный ремонт десяти медицинских объектов. Всего на эти цели будет направлено более 220 млн рублей.

Также за счет федеральных средств будут отремонтированы медицинские учреждения в ЛНР и Херсонской области, добавили в правительстве.

В федеральном бюджете на 2025 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено более 120 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.

Кабардино-Балкария Карелия ЛНР Михаил Мишустин Херсонская область Правительство
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