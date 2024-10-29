Военные РФ провели пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки сил стратегического сдерживания

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ходе тренировки сил стратегического сдерживания во вторник состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет - с космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева и Охотского морей, они достигли целей.

"С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - сообщили в Минобороны РФ.

"Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

"Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", - сообщили военные.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - отметили в Минобороны РФ.