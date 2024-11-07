Минобороны РФ сообщило об установке в шахту стратегической ракеты "Ярс"
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Очередная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" погружена в шахту на объекте Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в центре России, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В Козельском ракетном соединении (Калужская область) проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении министерства.
"Реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач", - заявило Минобороны РФ.
Минобороны РФ в четверг распространило кадры транспортировки ракеты и ее погрузки в шахту.
Ранее министерство сообщало, что Козельская дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого поступили новые ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования.
Официально сообщалось, что комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН.
По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.
РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.