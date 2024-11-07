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Минобороны РФ сообщило об установке в шахту стратегической ракеты "Ярс"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Очередная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" погружена в шахту на объекте Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в центре России, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В Козельском ракетном соединении (Калужская область) проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении министерства.

"Реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач", - заявило Минобороны РФ.

Минобороны РФ в четверг распространило кадры транспортировки ракеты и ее погрузки в шахту.

Ранее министерство сообщало, что Козельская дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого поступили новые ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования.

Официально сообщалось, что комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.

Минобороны РФ Калужская область РВСН Ярс
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