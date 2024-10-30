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Прибыль российского бизнеса RBI в III квартале выросла на 21%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в III квартале 2024 года выросла на 20,6% - до 409 млн евро по сравнению с 339 млн евро прибыли за аналогичный период 2023 года, следует из отчетности группы.

За 9 месяцев 2024 года прибыль российских "дочек" выросла на 8,7% - до 1,113 млрд евро против 1,024 млрд евро годом ранее.

На российский бизнес по-прежнему приходится половина прибыли группы (50% от квартальной прибыли и 49% прибыли за 9 месяцев). RBI за 9 месяцев 2024 года увеличила прибыль после налогообложения на 0,9% - до 2,253 млрд евро, в III квартале - на 14% - до 817 млн евро.

Группа отмечает, что продолжает существенно сокращать бизнес в России: объем кредитов клиентам в III квартале снизился на 23% по сравнению со II кварталом - до 4,483 млрд евро, депозиты - на 25% - до 10,975 млрд евро.

Активы RBI в РФ на 30 сентября 2024 года достигли 18,232 млрд евро, снизившись за второй квартал на 18,7%, год к году (к аналогичному периоду 2023 года) - на 18,2%. За январь-сентябрь этот показатель сократился на 11,9%.

Кредитный портфель в РФ за 9 месяцев текущего года сократился на 24,9% - до 4,483 млрд евро.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года сократились на 25% -до 10,975 млрд евро.

Чистый процентный доход бизнеса в РФ в III квартале вырос на 24% - до 411 млн евро. При этом чистый комиссионный доход показал снижение на 6,3% - до 193 млн евро.

Российский бизнес в третьем квартале восстановил резервы на 25 млн евро против восстановления резервов на 42 млн евро во II квартале 2024 года и 41 млн евро в I квартале 2023 года. За 9 месяцев 2024 года восстановление резервов составило 46 млн евро против 147 млн евро расходов на резервы за аналогичный период 2023 года.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

Райффайзенбанк
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