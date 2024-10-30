Лавров посетит Казахстан 6-7 ноября

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 ноября посетит с рабочим визитом Астану, где обсудит подготовку визита в Казахстан президента России, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Министр проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана. Основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента нашей страны в республику Казахстан", - сказала она.

"В духе российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества предлагается рассмотреть двустороннюю повестку дня, актуальные международные вопросы , которые представляют взаимный интерес. И конечно состоится обмен мнениями по взаимодействию на общих интеграционных площадках: ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС", - сообщила Захарова.

В ходе поездки также намечена встреча Лаврова с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из вузов Астаны.