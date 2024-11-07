Глава МИД РФ посетит Казахстан

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг будет находиться в Казахстане с рабочим визитом.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Астане у министра запланированы переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, на которых "основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента нашей страны в Республику Казахстан".

"В духе российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества предлагается рассмотреть двустороннюю повестку дня, актуальные международные вопросы, которые представляют взаимный интерес. И, конечно, состоится обмен мнениями по взаимодействию на общих интеграционных площадках: ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС", - сообщила Захарова.

По ее словам, в ходе поездки также намечена встреча Лаврова с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из вузов Астаны.