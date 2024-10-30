Колокольцев раскритиковал условия в центрах пребывания иностранцев в регионах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев считает, что в ряде регионов неудовлетворительно работают центры пребывания иностранных граждан. Он заявил об этом на коллегии ведомства по работе в сфере миграции.

"Условия пребывания в центрах для иностранцев, мягко говоря, далеки от благополучной. Например, в Приморском, Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях, Новосибирской, Иркутской областях, республиках Карелии и в Калмыкии, да и других регионах", - сказал он.

По его данным, в Москве, Свердловской, Архангельской областях и Татарстане местные власти нашли возможность обеспечить нахождение в специальных учреждениях необходимого количества мигрантов до их удаления с территории страны.

"В других регионах таких возможностей нет. Даже если мы сейчас активизируем работу, нам некуда будет этих мигрантов для депортации размещать. Сроки порой затягиваются из-за получения информации об их истинных паспортных данных из страны исхода. Бывает на неделю, а то и на месяц. Очень много сложности остается в правовой плоскости. При этом нормативное регулирование миграционной деятельности относится не только к компетенции МВД", - сказал Колокольцев.