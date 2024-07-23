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Таджикские дипломаты посетили центр содержания иностранцев в Сахарове

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники консульской службы посольства Таджикистана в России ознакомились с условиями содержания сограждан в Центре временного содержания иностранных граждан в подмосковном Сахарове, сообщила дипмиссия.

"На данный момент в вышеуказанном центре содержатся 136 граждан Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

На встрече с начальником центра дипломаты обсудили вопросы оформления необходимых документов и скорейшего возвращения граждан в Таджикистан. Кроме того, они побеседовали с находящимися в центре соотечественниками, ответили на интересующие их вопросы и провели юридическую консультацию. Гражданам были разъяснены основные нормы российского законодательства в сфере трудовой миграции. Кроме того, им передали продукты, одежду и предметы первой необходимости.

Таджикистан Сахарово
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