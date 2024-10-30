Захарова назвала плановым визит министра иностранных дел КНДР в Россию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию носит плановый характер, в рамках контактов с ней предполагается обсудить двусторонние отношения и международную повестку дня, включая мировые кризисные явления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню, что между двумя дружественными соседними государствами развивается внешнеполитический диалог. Это норма, это закон дипломатии. Это, мне кажется, ни у кого не должно вызывать никаких вопросов", - заявила Захарова на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, "связан ли этот визит с конфликтом между Россией и Украиной".

По словам официального представителя МИД РФ, "обмен визитами между главами МИД - это обычная дипломатическая практика".

"Москва и Пхеньян в духе договоренностей на высшем уровне и в рамках основополагающего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нацелены проводить регулярные консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений и, конечно, международным проблемам", - отметила Захарова.

Она продолжила: "И, соответственно, очередная поездка, визит, прибытие министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в нашу страну является плановой и идет в русле всего вышесказанного".

"Темы, я на всякий случай скажу, как и в рамках наших контактов на уровне министров иностранных дел с другими дружественными странами, мы обсуждаем как двустороннюю повестку, так, безусловно, и международные дела, включая мировые кризисные явления", - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР "прибывает в Москву с официальным визитом для проведения стратегических консультаций с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым".