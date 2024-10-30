Поиск

Министр обороны Южной Кореи опасается передачи КНДР российских военных технологий

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Сеуле опасаются, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы в военной сфере может привести к тому, что КНДР получит передовые военные технологии, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

"Я не верю, что отправка военных КНДР в Россию уменьшает или увеличивает вероятность войны на Корейском полуострове, однако я думаю, что такое сотрудничество может привести к угрозам безопасности на Корейском полуострове", - заявил он.

Министр предположил, что КНДР в обмен на помощь своих военных может попросить у России передовые технологии в различных сферах, в том числе технологии, связанные с тактическим ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами.

КНДР Ким Ен Хен Южная Корея Корейский полуостров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей

Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });