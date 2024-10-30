Министр обороны Южной Кореи опасается передачи КНДР российских военных технологий

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Сеуле опасаются, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы в военной сфере может привести к тому, что КНДР получит передовые военные технологии, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

"Я не верю, что отправка военных КНДР в Россию уменьшает или увеличивает вероятность войны на Корейском полуострове, однако я думаю, что такое сотрудничество может привести к угрозам безопасности на Корейском полуострове", - заявил он.

Министр предположил, что КНДР в обмен на помощь своих военных может попросить у России передовые технологии в различных сферах, в том числе технологии, связанные с тактическим ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами.