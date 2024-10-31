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Российские военные сбили 21 дрон ВСУ над шестью регионами РФ и Черным морем

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны уничтожила 21 украинский беспилотник над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Восемь БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три - над территорией Волгоградской области, два - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ПВО беспилотники ВСУ
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