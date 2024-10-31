Аэропорт Волгограда сообщил о штатной работе после атаки БПЛА

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме после атаки дронов на Волгоградскую область , сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

"Все штатно", - сказал сотрудник аэропорта.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь 31 октября над Красноармейским районом и у села Червлёное Светлоярского района были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет.

Международный аэропорт Волгограда находится под управлением холдинга "Новапорт", имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 км. Пропускная способность на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.

В 2023 году аэропорт Волгограда обслужил 1,57 млн пассажиров (рекордный показатель с 1992 года), что на 12,6% больше, чем в 2022 году.