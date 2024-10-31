За квартал удалено или заблокировано почти 230 тыс. материалов с запрещенным в РФ контентом

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил об удалении или блокировке в III квартале почти 230 тыс. материалов с запрещенной в РФ информацией; всего за девять месяцев текущего года количество таких материалов достигло почти 600 тыс.

Согласно представленным РКН данным, из 228,5 тыс. страниц с запрещенными в РФ материалами 189 тыс. было удалено или заблокировано на основании судебных решений и решений уполномоченных органов, а 39,4 тыс. - в ходе рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей.

Ранее РКН сообщал, что в I квартале было удалено 171,9 тыс. материалов, а во II квартале - 189,4 тыс.

Таким образом, за девять месяцев текущего года под удаление или блокировку попали 589,8 тыс. сайтов с признанными в РФ запрещенными материалами.

В III квартале под блокировку или удаление попали 8,6 тыс. материалов с фейками о вооруженных силах РФ, что примерно на треть больше, чем в предыдущем квартале (II квартал - 6,2 тыс., в I квартале - 6,3 тыс.).

В три раза по сравнению со II кварталом выросло число заблокированных или удаленных материалов с детской порнографией - 28,5 тыс. материалов против 9,4 тыс. (в I квартале - 9,1 тыс.).

Число материалов с так называемым суицидальным контентом составило 11,2 тыс., тогда как во II квартале их было 5,1 тыс., то есть более чем в два раза меньше (в I квартале - 4,7 тыс.).

Заблокированных или удаленных материалов, в которых была обнаружена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола, в III квартале было 9,1 тыс. против 11,2 тыс. во II квартале и 15,4 тыс. в I квартале.

Количество заблокированных или удаленных страниц с контентом экстремистского и террористического характера от квартала к кварталу практически не меняется: III квартал - 13,4 тыс., в двух предыдущих кварталах - по 13,5 тыс. Так же ситуация обстоит и со страницами с так называемым пронаркотическим контентом: III квартал - 32,2 тыс., II квартал - 31,5 тыс., I квартал 27,2 тыс.

Ранее директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) РКН Сергей Хуторцев сообщил, что более 800 тыс. ресурсов заблокировано с начала года с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных в рамках реализации законодательства о суверенном рунете. "Более 800 тыс. информационных ресурсов было заблокировано (с начала года). При этом среди них есть почтовые сервисы, которые распространяли в том числе сообщения террористической направленности. Фишинговые сайты, сайты, которые распространяют вредоносное ПО", - сказал Хуторцев на форуме "Спектр 2024".