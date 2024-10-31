Россия и Иран намерены углубить взаимодействие в оборонной сфере

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В российско-иранском договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будет закреплено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет затверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне", - сказал Лавров. Он выступил на 2-й Минской международной конференции по Евразийской безопасности.