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Сроки подписания договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном еще не согласованы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Всеобъемлющий договор между Россией и Ираном о стратегическом партнерстве готов, сроки его подписания согласовываются, сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Россия и Иран передумали подписывать договор.

"Что касается нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между России и Ираном, он, как вы знаете, готов, - сказала она. - Документ подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются".

"Эффективное сотрудничество Москвы и Тегерана на благо народов наших стран развивается, идет своим ходом, - подчеркнула Захарова. - Мы продолжим эту работу. Я призываю не сомневаться тех, кто распространяет слухи об обратном".

Мария Захарова Иран МИД
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