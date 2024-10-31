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Военные заявили о предотвращении попытки прорыва ВСУ через границу под Курском

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении предотвратили попытку вооружённых сил Украины прорваться через российскую госграницу в направлении населенного пункта Новый Путь, сообщает министерство обороны РФ в четверг.

"Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными", - сказано в сообщении.

Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Новоивановка и Плёхово, говорится в сводке.

ВСУ при попытках контратаковать потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля, информирует Минобороны.

По его данным, "подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий".

В ходе наступления нанесено поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, информирует ведомство.

Сообщается, что ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14 бригад противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Локня, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень", - говорится в сводке.

Российские военные сообщили, что нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации и пункту управления батальона территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Кияница в Сумской области.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Кияница Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что "после получения дополнительной развединформации и подтверждения координат, по цели были нанесены ракетные удары".

"Уничтожение пункта управления и пункта временной дислокации батальона ВСУ с личным составом и техникой зафиксировано данными объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция RADA израильского производства и девять автомобилей", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28600 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий", - сказали военные.

По информации Минобороны РФ, за все время боевых действий армия Украины также потеряла: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций радиоэлектронной борьбы, 12 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны и 25 единиц инженерной техники.

Минобороны РФ Курская область
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