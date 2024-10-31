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Погода для озимых в РФ в ноябре будет в целом благоприятной, но югу может не хватить влаги

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Погодные условиях для развития посевов озимых культур в РФ в ноябре будут в основном удовлетворительными, за исключением южных регионов, где запасы влаги могут оказаться недостаточными. Об этом сообщается в агрометеорологическом прогнозе Гидрометцентра на следующий месяц.

На территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов в начале месяца ожидается прекращение вегетации озимых, агрометеорологические условия для начала зимовки в течение месяца предполагаются вполне удовлетворительными.

Согласно прогнозу, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях тепла для начального роста и развития озимых, наиболее вероятно, будет достаточно. "Условия для накопления влаги в почве ожидаются близкими к обычным или несколько хуже", - сообщает Гидрометцентр.

В регионах Урала и Западной Сибири, где сеются озимые, в начале месяца в дневные часы возможен слабый рост посевов. Условия для начала зимовки в ноябре будут вполне удовлетворительными, отмечает ведомство.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, озимые в этом году планируется посеять на 20 млн га, что соответствует показателю прошлого года.

Гидрометцентр Минсельхоз
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