Зерновой союз отметил сложности с посевом озимых культур в 2024 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с посевами озимых культур под урожай 2025 года сложнее, чем под урожай этого года, заявил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Фундамент (под будущий урожай - ИФ) заложен послабее, чем даже под урожай нынешнего сезона, - сказал он. - У нас никак не складывается 19 млн га (официальный прогноз - около 20 млн га - ИФ) под озимым севом. Так что будем смотреть по весне основные данные".

Кроме того, по его словам, состояние посевов не очень хорошее. "Во многих регионах они не успели взойти, сеяли в пыль из-за отсутствия влаги. А невзошедшие озимые имеют гораздо больше климатических рисков, чем взошедшие. И надо будет смотреть, взойдут ли по весне те озимые, которые не успели взойти перед тем, как их снег накрыл", - заявил он.

Как считает глава союза, недостатки озимого сева "в какой-то степени можно компенсировать яровым севом". "Но экономика аграриев остается очень слабой, несмотря на то что в последнее время цены на пшеницу подросли. Если раньше продавали пшеницу по 10-11 тысяч рублей за тонну - практически в убыток, то сейчас по 13 тысяч рублей. Но из-за роста себестоимости запаса "жирка", который был раньше у крестьян, сейчас нет", - предупредил он.

К тому же, отметил Злочевский, наблюдается "достаточно приличное снижение инвестиций".

По его словам, минимальный рост цен на ресурсы для АПК в этом сезоне составляет 15%, многие подорожали и на 20%, и на 30%. "Да, объем кредитования вырос, но количество ресурсов, которое на эти деньги можно купить, уменьшилось. Со всеми вытекающими последствиями. Значит, соответственно, и в землю мы положим меньше этих ресурсов", - сказал он.

Вместе с тем Злочевский отметил, что нынешняя ситуация - не катастрофа. "Катастрофы пока никакой нет, но, в общем, фундамент под будущий урожай ослабел по отношению к нынешнему сезону. И это порождает дополнительные риски. К ним надо быть готовыми и их надо учитывать", - заключил он.