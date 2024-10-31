Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

Значительная часть изменений связана с обеспечением оборонной безопасности, в том числе с проведением СВО

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, которые предусматривают около 900 изменений с общим объемом перераспределения порядка 7 трлн рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

Значительная часть поправок, по его словам, направлена на обеспечение оборонной безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции.

"Первая группа поправок связана с утверждением национальных проектов, перераспределением на них зарезервированных ресурсов. Всего на трехлетку предлагается перераспределить 1,8 трлн рублей", - сообщил также он. Перераспределение коснется нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Новые материалы и химия", "Туризм и гостеприимство", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Инфраструктура для жизни".

Также будут перераспределены ассигнования в рамках госпрограмм и непрограммных направлений.

Помимо этого будет перераспределено 98% всех межбюджетных трансфертов 2025 года. Всего в следующем году предусматривается почти 260 трансфертов с общим объемом 3,4 трлн рублей. Оставшиеся 9% будут перераспределены правительством уже в ходе исполнения бюджета. "Также мы внесли распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. (...) Распределяются дотации на поддержку регионов по обеспечению соответствующих уровней оплаты труда работников бюджетной сферы, 62 региона получат эти средства. Увеличиваем объем предоставления регионам бюджетных кредитов на инфраструктуру в 2026-2027 годах до 250 млрд рублей ежегодно", - сообщил также министр.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета 24 октября. Проект предполагает дефицит в 2025 году на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, в 2026 году - 2,181 трлн рублей, или 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП, или 2,761 трлн рублей. Ненефтегазовый дефицит ожидается в размере 12,11 трлн рублей, или 5,6% ВВП, 12,746 трлн рублей, или 5,5% ВВП, 12,528 трлн рублей, или 5% ВВП, соответственно.