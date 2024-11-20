Дума попросила кабмин до 15 июня представить налоговые предложения в бюджетном цикле 2026-2028 гг.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума рекомендует правительству РФ представить в парламент для контроля планы Минфина по бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике на 2026-2028 гг. не позднее 15 июня 2025 года. Сейчас проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на трехлетку вносится в парламент осенью.

Рекомендация правительству содержится в проекте постановления Госдумы к федеральному бюджету на 2025-2027 гг., рассмотрение которого в третьем чтении планируется 21 ноября.

Сейчас проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики вносится в Госдуму вместе с проектом бюджета на трехлетку, то есть до 1 октября. Предложение Госдумы – представить проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики одновременно с отчетом об исполнении бюджета, то есть до 15 июня.

"Рекомендовать правительству РФ в целях обеспечения рассмотрения вопросов формирования бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики как инструмента реализации документов стратегического планирования при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период обеспечить (...) представление проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2024 год для их рассмотрения в период весенней сессии", - говорится в документе.

В проекте постановления отмечается, что эта рекомендация соответствует закону о парламентском контроле в сфере бюджетных правоотношений и позволит при необходимости провести Госдуме парламентские слушания с привлечением представителей субъектов РФ, общественных и экспертных организаций, бизнес-объединений.