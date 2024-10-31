МВД начало проверку после инцидента с сотрудником британского посольства и журналисткой во Внуково

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Москве полицейские проводят проверку по обращению журналистки, пострадавшей во время попытки взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов.

Как сообщили журналистам в пресс-центре МВД России в четверг, проверка инициирована по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья – внештатного корреспондента одного из сетевых изданий.

"Заявительница пояснила, что в рамках редакционного задания она осуществляла фото- и видеосъемку и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в Российской Федерации, толкнул ее, в результате чего девушка потеряла равновесие", - говорится в сообщении министерства.

Полицейские начали доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. "При выявлении признаков преступления полицейскими будет принято процессуальное решение, несмотря на статус и иммунитет, которыми, возможно, обладает фигурант", - подчеркнули в министерстве.

В МВД заявили, что намерены "действовать в соответствии с российским законодательством, добиваясь восстановления справедливости и реализации принципа неотвратимости наказания вне зависимости от гражданской принадлежности виновных".