По жалобе журналистки о толкнувшем ее во "Внуково" мужчине возбуждено уголовное дело

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России возбудили уголовное дело после того, как предположительно британский дипломат оттолкнул журналистку в столичном аэропорту "Внуково", сообщили в пресс-центре министерства.

"Сотрудниками отдела дознания ЛО МВД России в аэропорту Внуково возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья - внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. Она обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному, причинившему ей физический и моральный вред на территории аэропорта "Внуково" имени Туполева", - сказали в пресс-центре в пятницу.

Ранее сообщалось, что журналистка во "Внуково" пыталась выполнить редакционное задание - "взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании". "Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в Российской Федерации, толкнул ее, в результате чего девушка потеряла равновесие", - говорилось в сообщении МВД.

В связи с этим МВД запросило у посольства сведения о личности предполагаемого правонарушителя, в том числе его текущий дипломатический статус, а также объяснения по поводу случившегося.

"К сожалению, запрос был проигнорирован, ответ на него до сих пор не получен, что затрудняет объективное расследование инцидента и препятствует работе органов внутренних дел защите прав и законных интересов гражданки Российской Федерации", - заявили в полиции.

В МВД заявили, что намерены "продолжать работу в этом направлении и действовать в соответствии с российским законодательством, добиваясь восстановления справедливости и реализации принципа неотвратимости наказания вне зависимости от статуса и гражданской принадлежности виновных".

Расследование уголовного дела о побоях (ст. 116 УК) продолжается.