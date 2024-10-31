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Cбиты еще десять дронов ВСУ над Курской, Брянской, Орловской областями и Крымом

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Еще десять украинских беспилотников уничтожены в четверг вечером российской противовоздушной обороной (ПВО) над Курской, Брянской, Орловской областями и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, три - над территорией Брянской области и по одному над территориями Орловской области и Республики Крым", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинские беспилотники уничтожены с 22:00 до 23:00 по Москве, сообщило министерство.

Перед этим Минобороны РФ заявило об отражении атаки дронов ВСУ: российские военные в четверг вечером за 1,5 часа - с 20:30 до 22:00 по Москве - сбили 41 украинский беспилотник над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
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Военная операция на Украине

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