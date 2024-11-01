Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале декабря 2024 года планирует посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), сообщает в пятницу газета "Ведомости".

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в декабре 2024 г. посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ)", - говорится в материале издания.

Эту информацию подтвердила изданию официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Издание отмечает, что "при таком сценарии Лавров впервые посетит страну - члена Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине".

По словам официального представителя МИДа, которые приводит в своем материале издание, "страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам (ОБСЕ)".

В посольстве Мальты в России заявили изданию, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове 5-6 декабря "относится ко всем (ее) членам, включая Российскую Федерацию". "Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время", - сказали там изданию. В секретариате ОБСЕ изданию заявили, что им нечего добавить к информации от посольства Мальты.

Издание приводит данные телеграм-канала МИД России, согласно которым последний раз на данный момент Лавров посещал страну ЕС в декабре 2021 г. - это было заседание СМИД ОБСЕ в Стокгольме.