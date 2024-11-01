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На перегоне Люберцы-Перово-1 МЖД из-за вмешательства посторонних загорелись релейные шкафы

С увеличенным интервалом курсируют поезда МЦД-3

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - На перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления МЖД произошло возгорание релейных шкафов, сообщает в своем телеграм-канале Московская железная дорога.

"Сегодня в 05:23 на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, произошло возгорание релейных шкафов", - говорится в сообщении.

Движение поездов на участке организовано со снижением скорости. С отклонением от графика следуют поезда Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют поезда МЦД-3.

МЖД Люберцы
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