Лавров заявил, что договор РФ-КНДР нацелен в том числе на стабилизацию в регионе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Договор о стратегическом партнерстве с КНДР нацелен на углубление отношений во всех сферах и стабилизацию ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Качественно новый уровень отношениям был придан подписанием в Пхеньяне в ходе исторической встречи наших лидеров договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это партнерство, действительно, имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога", - сказал Лавров в пятницу в Москве, открывая встречу со своей северокорейской коллегой Цой Хон Си.

По его словам, "договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки" и "призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и, в более широком плане, на всем нашем континенте".