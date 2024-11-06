Совфед обсудит ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Согласно сопроводительным материалам к закону о ратификации, развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Договором, в частности, установлено, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны проводят консультации для координации своих позиций и согласования возможных мер по оказанию помощи друг другу.

При этом РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими странами соглашения, направленные против одной из сторон, а также не допускать использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны.

В договоре также закреплены положения, касающиеся сотрудничества по вопросам установления справедливого многополярного нового миропорядка и создания механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности сторон.

Москва и Пхеньян договорились сотрудничать в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма, охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, стороны будут поддерживать развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углублять контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами, взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.

"В статье 16 Договора содержатся обязательства сторон противодействовать применению односторонних принудительных мер, введение которых они считают незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права", - говорится в документе.

Также Россия и КНДР обязуются воздерживаться от присоединения к мерам или от поддержки мер любой третьей стороны, если они затрагивают одну из договаривающихся сторон или направлены против нее.

Помимо этого, РФ и Северная Корея договорились предпринимать усилия для устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия подобных мер в случае их введения в отношении одной из сторон.

Договором затрагиваются вопросы сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Определено, что стороны выступают за равные права для государств в управлении сетью "Интернет", а также против злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, содействуют взаимному общению между народами сторон, укрепляют координацию в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям, отмечается в сопроводительных материалах.

Договор вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. С этой же даты прекратится действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.