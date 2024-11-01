Мишустин поручил изучить возможность брать данные кассовой техники при расчете инфляции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам вместе с Банком России проработать возможность использования агрегированных данных контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете инфляции.

Такое распоряжение есть в списке поручений по итогам стратегической сессии (прошла в сентябре) по направлению "Развитие государственной статистики (до 2030 года)", с которым ознакомился "Интерфакс".

"С участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Банка России, правительства Москвы, общественных, экспертных и научных организаций доработайте проект стратегии и проект плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации, обратив особое внимание на... возможность использования при расчете индекса потребительских цен агрегированных данных о ценах, формируемых ФНС России на основе информации из контрольно-кассовой техники", - говорится в документе.

Ведомства должны внести согласованные проект стратегии и проект плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации в правительство до 29 ноября.

О том, что данные ККТ могут использоваться при расчете инфляции, чиновники заговорили еще в 2018 году. Данные ККТ могут расширить как корзину товаров и услуг, по которым рассчитывается инфляция, так и географию магазинов, по которым считывается информация.