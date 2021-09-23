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Решетников рассказал о факторах, из-за которых инфляция может превысить прогноз

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в базовом сценарии прогноза ожидается на уровне 5,8%, но есть риски выхода показателя за эти рамки, прокомментировал журналистам текущий прогноз по инфляции глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"У нас действительно в прогнозе базовом заложено 5,8%, в консервативном - 6%, это чуть выше нижней оценки, которая в основных направлениях денежно-кредитной политики дает Банк России (5,7-6,2% - ИФ), мы с коллегами часто это обсуждаем, опираемся в том числе и на их оценки. В то же время мы видим, конечно, что есть риски, которые делают возможным выход из этого диапазона", - сказал министр.

"Первое - у нас с августа на потребительскую инфляцию оказали влияние выплаты - 200 млрд рублей была августовская выплата и порядка 500 млрд рублей сентябрьская. В общей сложности это порядка 15% среднемесячных потребительских расходов. Мы видим по данным ККТ, что произошел всплеск в 10% в расходах в сентябре - это увеличение оборотов на потребительском рынке. Вместе с тем, реакция цен в обоих случаях была достаточно сдержанная. Тем не менее, влияние определенное оказало. Здесь вопрос - как относиться к августовским и сентябрьским данным, этот фактор присутствует. Не думаю, что он подавляющее влияние имел, но какое-то имел", - отметил он.

"Второе - давление на инфляцию у нас по-прежнему оказывают внешнеэкономические факторы. И если в июле-августе видели некоторое ослабление этих факторов, то сейчас они снова вступили в дело. Международный индекс продовольственной инфляции ФАО на 17,5% превышает декабрьский уровень, который и без того был достаточно высокий. Более того, у нас в августе возобновился рост мировых цен на растительные масла и зерновые. Ожидаем, что работающий демпфер по зерновым и введенный с 1 сентября демпфер по подсолнечному маслу - они значительную часть этой нагрузки снимут. Отдельно сейчас наблюдаем за ценами на мировом рынке мяса", - добавил министр.

"Кроме того, продолжается ускорение мировой инфляции... Плюс фактор - нарушение цепочек добавленной стоимости, видим рост на контейнерные перевозки. Есть ощущение, что это не разовый фактор, и в среднесрочном периоде нам с этим придется жить, и это начинает переноситься на товарную инфляцию", - перечислил Решетников существующие риски давления на инфляцию.

Еще одним важным фактором министр назвал урожай текущего года. "Минсельхоз говорит, что урожай неплохой, но вопрос в сроке поступления этого урожая на рынки достаточно сильно влияет", - сказал он.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников

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