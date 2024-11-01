Генпрокуратура взыскала в доход РФ акции тепличного комбината в Краснодаре с 80 га сельхозземель
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к АО "Кубанские теплицы" об истребовании у компании почти 100% акций принадлежащего ей крупного тепличного комбината в Краснодаре.
Решение суда опубликовано в пятницу.
"Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде: обыкновенных акций АО "Агрокомбинат "Тепличный" в количестве 506 млн 578,532 тыс. обыкновенных и 1 млн 723,296 тыс. привилегированных из чужого незаконного владения АО "Кубанские теплицы", - говорится в резолютивной части решения.
Кроме того, суд постановил истребовать в пользу РФ 18,28 тыс. акций агрокомбината из чужого незаконного владения ООО "Центр электронных торгов".
В отчете агрокомбината за 2023 год поясняется, что его уставный капитал составляет 508 млн 372,516 тыс. рублей и разделен на 506 млн 649,22 тыс. обыкновенных и 1 млн 723,296 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, истребовано почти 100% акций комбината.
В материалах отмечается, что такое решение суда является основанием для списания истребованных акций с лицевого счета "Тепличного" для зачисления их на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Другие подробности в материалах дела не приводятся.
Как сообщалось, исковое заявление было подано в суд в сентябре 2024 года. Согласно материалам, собственник тепличного комбината, как утверждала Генпрокуратура, владел им незаконно. Тогда же суд по иску Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на все акции "Тепличного", движимое и недвижимое имущество, на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. Также органам управления предприятия было запрещено совершать действия и принимать решения о реорганизации (ликвидации) юрлица, о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли, выплате вознаграждений единоличным исполнительным органам, членам коллегиального исполнительного органа, за исключением выплаты заработной платы. Запрещено также изменять условия трудовых договоров, расторгать их по инициативе работодателя или по соглашению сторон.
Как сообщается на сайте АО "Агрокомбинат "Тепличный", тепличный комплекс расположен в Краснодаре на площади 79 га. Площадь теплиц в пяти производственных цехах составляет 30,5 га, из них 8 га отведены под выращивание огурцов, 22,5 га - под выращивание томатов.
Выручка "Тепличного" согласно отчету за прошлый год по РСБУ составила 1 млрд рублей, в том числе от выращивания томатов - 945,5 млн рублей, огурцов - 145,4 млн рублей. Чистая прибыль - 170,2 млн рублей. В отчете отмечается, что бенефициарными владельцами АО "Агрокомбинат "Тепличный" являются Павел Апетян (косвенное владение 33,33%), Вартан Вартанов (косвенное владение 33,33%) и Степан Цатурян (косвенное владение 33,33%).
Согласно информации на сайте, совхоз "Тепличный" (прежнее название комбината) был построен в 1980 году. В 1994 году началась его реорганизация, все имущество было безвозмездно передано трудовому коллективу, который свои паи передал в уставный капитал созданного акционерного общества закрытого типа "Агрокомбинат "Тепличный" с уставным капиталом 235 тыс. рублей. Позже общество меняло юридическую форму на ЗАО, а потом на ОАО. Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация овощей закрытого грунта.
В 2008 году обществом получены патенты на изобретения (разработана технология приготовления субстрата для выращивания растений) и патент на полезную модель (субстрат для выращивания растений).
АО "Кубанские теплицы" принадлежит еще один крупный тепличный комбинат в Краснодарском крае - "Прогресс" с выручкой 1 млрд рублей за 2023 год.