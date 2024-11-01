Генпрокуратура взыскала в доход РФ акции тепличного комбината в Краснодаре с 80 га сельхозземель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к АО "Кубанские теплицы" об истребовании у компании почти 100% акций принадлежащего ей крупного тепличного комбината в Краснодаре.

Решение суда опубликовано в пятницу.

"Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде: обыкновенных акций АО "Агрокомбинат "Тепличный" в количестве 506 млн 578,532 тыс. обыкновенных и 1 млн 723,296 тыс. привилегированных из чужого незаконного владения АО "Кубанские теплицы", - говорится в резолютивной части решения.

Кроме того, суд постановил истребовать в пользу РФ 18,28 тыс. акций агрокомбината из чужого незаконного владения ООО "Центр электронных торгов".

В отчете агрокомбината за 2023 год поясняется, что его уставный капитал составляет 508 млн 372,516 тыс. рублей и разделен на 506 млн 649,22 тыс. обыкновенных и 1 млн 723,296 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, истребовано почти 100% акций комбината.

В материалах отмечается, что такое решение суда является основанием для списания истребованных акций с лицевого счета "Тепличного" для зачисления их на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Другие подробности в материалах дела не приводятся.

Как сообщалось, исковое заявление было подано в суд в сентябре 2024 года. Согласно материалам, собственник тепличного комбината, как утверждала Генпрокуратура, владел им незаконно. Тогда же суд по иску Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на все акции "Тепличного", движимое и недвижимое имущество, на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. Также органам управления предприятия было запрещено совершать действия и принимать решения о реорганизации (ликвидации) юрлица, о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли, выплате вознаграждений единоличным исполнительным органам, членам коллегиального исполнительного органа, за исключением выплаты заработной платы. Запрещено также изменять условия трудовых договоров, расторгать их по инициативе работодателя или по соглашению сторон.