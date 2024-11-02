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Более 41 тыс. россиян обратились за бездокументационным подтверждением статуса участника СВО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В первый день работы системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО свыше 41 тысячи россиян обратились для получения соответствующей справки, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Для получения справки участника специальной военной операции через Единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональные центры обратились свыше 41 тыс. граждан. Выдан документ 23 тысячам", - сказал Горемыкин.

По его словам, основная часть обратившихся - это участники СВО, чьи данные содержатся в информационной базе. "Остальные заявления находятся на рассмотрении, в том числе на проверке в соответствующих государственных органах власти", - отметил замминистра.

Ранее Минобороны сообщило, что с 1 ноября во всех регионах России была введена система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника СВО.

Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации, подчеркивает Минобороны. Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут и члены его семьи.

ВС РФ Виктор Горемыкин Минобороны РФ
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