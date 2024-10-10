Электронным подтверждением участника СВО займется военно-социальный центр Минобороны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Информационная система электронного подтверждения статуса участника специальной военной операции будет действовать на базе Военно-социального центра Минобороны с 1 ноября, сообщили в министерстве.

"В Минобороны России информационная система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО с 1 ноября начнет действовать на базе Военно-социального центра Минобороны России. Нововведение значительно упрощает порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении

Справку единого образца в бумажном или электронном виде с 1 ноября смогут получить и подтвердившие факт родства члены семьи участника СВО, проходящего службу.

"Изменения внесены по инициативе министра обороны Андрея Белоусова по обеспечению "бесшовного" предоставления мер социальной поддержки военнослужащим", - сообщили в ведомстве.

Ранее правительство сообщило, что упрощен порядок получения справки об участии в специальной военной операции и с 1 ноября ее можно будет получить на "Госуслугах". Также был введен единый образец справки. С ее помощью они получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, сообщили в правительстве.