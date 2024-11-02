МЧС получит 48 млн руб. на единовременную помощь пострадавшим в Курской области

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет МЧС более 48 млн рублей на частичную ликвидацию последствий атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, текст документа размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48360 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в распоряжении.

Правительству Курской области поручено представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в единовременной матпомощи.

Согласно документу, ведомство должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 марта 2025 года.