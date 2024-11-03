Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 ноября

Кабмин выделил 48 млн рублей на помощь курянам, 22 вагона сошли с рельсов в Башкортостане, драка на матче "Спартак"- ЦСКА

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МЧС России получит более 48 млн рублей на единовременную матпомощь пострадавшим от атаки ВСУ в Курской области. Правительству Курской области поручено представить в ведомство списки граждан, нуждающихся в помощи.

- Минпромторг РФ предлагает повысить с 2025 года утильсбор на сельскохозяйственную технику в 5 раз. Кроме того, с 2026 года планируется проводить ежегодную индексацию на 15% до 2030-го по всем видам сельхозтехники.

- В Башкортостане сошли с рельсов 22 вагона с углем. Никто не пострадал, задержек движения пассажирских поездов нет. Сообщается о повреждении опор контактной сети.

- В ночь на воскресенье российские военные сбили 19 беспилотников ВСУ над Ростовской, Белгородской и Волгоградской областями.

- Бомбардировщики В-52 ВВС США прибыли на Ближний Восток. Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился дополнительно направить в регион эсминцы, истребители и бомбардировщики.

- "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче РПЛ с драками и удалениями. На 54-й минуте встречи произошла драка между игроками московских команд. В результате с поля были удалены защитник ЦСКА Виллиан Роша и защитник "Спартака" Руслан Литвинов.