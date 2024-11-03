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В Башкортостане сошли с рельсов 22 вагона с углем

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Груженный углем поезд сошел с рельсов в Башкортостане, никто не пострадал, проблем с движением железнодорожного транспорта нет, сообщает Уфимская транспортная прокуратура в воскресенье.

"По предварительным данным, 03 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 км - Пост 21 км произошел сход с рельс 22 вагонов, груженных углём. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к сошедшему с рельсов составу направлен восстановительный поезд со станции Дёма. На место происшествия выехали и.о. уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Башкортостан поезд уголь сход с рельсов
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