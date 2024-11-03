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Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Российские ведомства ждут ждут добровольных ограничений от сетей

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские власти не считают целесообразным устанавливать "сверху" предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, оказавшиеся в зоне риска по динамике удорожания.

Этой позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России, следует из протокола состоявшегося на прошлой неделе в правительстве РФ совещания по ценам на продукты ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Вместо этого ведомства намерены совместно с ритейлерами и профильными союзами и ассоциациями организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, тем самым повышая доступность товаров для малоимущих граждан.

Одновременно ведомства договорились координировать информационную политику в отношении ценовой ситуации на продрынке с тем, чтобы не допустить негативного влияния на него.

Предложение не вводить ценовые ограничения, рекомендовав производителям и сетям точечно снижать наценки на отдельные виды товаров, в целом поддерживают участники отрасли, следует из заявления исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова.

"Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров. При таком регулировании государству не потребуется выделения дополнительного финансирования, а покупатель получит снижение цен. У ритейла есть успешные примеры такого подхода, а производство при этом может развиваться", - передали его слова "Интерфаксу" в ассоциации.

правительство РФ продукты цены Руспродсоюз
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