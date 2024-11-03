Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Российские ведомства ждут ждут добровольных ограничений от сетей

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские власти не считают целесообразным устанавливать "сверху" предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, оказавшиеся в зоне риска по динамике удорожания.

Этой позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России, следует из протокола состоявшегося на прошлой неделе в правительстве РФ совещания по ценам на продукты ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Вместо этого ведомства намерены совместно с ритейлерами и профильными союзами и ассоциациями организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, тем самым повышая доступность товаров для малоимущих граждан.

Одновременно ведомства договорились координировать информационную политику в отношении ценовой ситуации на продрынке с тем, чтобы не допустить негативного влияния на него.

Предложение не вводить ценовые ограничения, рекомендовав производителям и сетям точечно снижать наценки на отдельные виды товаров, в целом поддерживают участники отрасли, следует из заявления исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова.

"Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров. При таком регулировании государству не потребуется выделения дополнительного финансирования, а покупатель получит снижение цен. У ритейла есть успешные примеры такого подхода, а производство при этом может развиваться", - передали его слова "Интерфаксу" в ассоциации.