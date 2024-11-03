Четыре человека ранены в результате обстрела поселка близ Белгорода

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Октябрьский, в результате чего пострадали четыре человека.

"Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены четыре мирных жителя", - написал он в своем телеграм-канале.

По информации Гладкова, ранения получили три женщины и один мужчина, их госпитализируют.

Кроме того, в двух многоквартирных домах в результате обстрела повреждено остекление, в пяти частных домах посечены кровли и фасады, поврежден 21 автомобиль.

"Поступила информация, что на территории посёлка обнаружены суббоеприпасы "колокольчик", - написал Гладков. Он призвал жителей не поднимать с земли незнакомые предметы.