Мужчина погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на хутор Киселев, в результате чего погиб мирный житель.

"ВСУ с помощью беспилотника нанесли целенаправленный удар по хутору Киселёв Волоконовского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее в воскресенье Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ поселка Октябрьский Белгородского района, там были ранены четыре человека.