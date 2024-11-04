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Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской области

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили патрулирование в приграничных районах Курской области для прикрытия действий бомбардировочной и штурмовой авиации, наносящих удары по позициям ВСУ, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов противовоздушной обороны ВСУ.

Минобороны РФ в понедельник распространило кадры полета истребителя и его возвращение на аэродром.

По официальным данным, Су-35 ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) - сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный, в том числе, с использованием отдельных технологий пятого поколения. Самолёт оснащён новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, на истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой.

Су-35 развивает скорость до 2 500 км/ч, имеет максимальный потолок 20 км и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки, включая свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, широкую номенклатуру управляемых ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область ВСУ
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