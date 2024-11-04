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Что случилось этой ночью: понедельник, 4 ноября

Санду выиграла выборы в Молдавии, четыре человека погибли на пожаре в Сургуте, Иран использует более мощное оружие для удара по Израилю

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает на выборах с отрывом почти в 10% от Александра Стояногло. По итогам обработки 98,6% бюллетеней она набирает 54,91%, Стояногло – 45,09%. На брифинге Санду заявила, что обязуется "быть президентом для всех". Стояногло призвал сограждан "сохранять спокойствие независимо от цифр".

- Иран планирует использовать более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо ракет, которые есть в арсенале Корпуса стражей исламской революции, будут задействованы системы вооружений регулярной армии.

- Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что считает ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года. "Честно говоря, мне не следовало уходить. Мы так хорошо работали", - сказал Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании.

- Российская авиация под прикрытием истребителей Су-35 нанесла удары по военным объектам и технике ВСУ в Курской области.

- Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте. В тушении пожара принимали участие 15 сотрудников МЧС и три единицы служебной техники.

- Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии "Формулы-1". Второе и третье места заняли выступающие за Alpine французы Эстебан Окон и Пьер Гасли.

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